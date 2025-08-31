زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم شن ضربات جديدة في عمق روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن البلاد تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولًا‭ ‬ بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

وبحسب وكالة "رويترز"، كتب زيلينسكي على منصة إكس بعد اجتماع مع قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي: "سنواصل عملياتنا النشطة بالطريقة اللازمة تمامًا للدفاع عن أوكرانيا. القوات والموارد جاهزة. وجرى التخطيط لضربات جديدة في العمق".

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه لتنظيم لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم التحذيرات الأوروبية والتقارير التي ترى أن عقد مثل هذا الاجتماع أمر شبه مستحيل.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات نقلها "أكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي يتواصلون مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي يوقف القتل وينهي الحرب، في إشارة إلى رغبة واشنطن في إعادة إحياء المسار السياسي المتعثر.

وأعاد الكرملين موقفه المعروف، فقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بوتين لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي، غير أنه شدد على أن ذلك يتطلب تحضيراً جيداً على مستوى الخبراء أولاً.

واعتبر المراقبون هذا الشرط رسالة تفيد بعدم جاهزية موسكو لتقديم تنازلات أو الدخول في مفاوضات مباشرة بلا أرضية واضحة.

ويأتي هذا الجدل بعد القمة الثنائية التي عقدها ترامب مع بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس/ آب الجاري، التي خرج منها الرئيس الأمريكي متفائلاً، معلناً أن هناك لقاء قريبًا بين بوتين وزيلينسكي وأن الأمر بات ممكنًا.