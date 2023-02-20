إيران تنفي الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية في الخليج العربي

وأضاف كنعاني: "نحن من أكثر الدول فاعلية في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في المياه الدولية"، مشيرًا إلى أن "إيران من بين الدول التي تؤكد ضرورة خلق أمن شامل لجميع الدول من أجل استغلال فرص الشحن في المياه الدولية، لكنّ نظاما يعرّض أمن الآخرين للخطر ولا يلتزم بأمن الآخرين يعرّض نفسه للتهديدات المتبادلة".

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إيران مسؤولة الهجوم على ناقلة نفط قبل أيام.

وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددًا ناقلة نفط في الخليج العربي، وأضرت بحرية الملاحة الدولية".

وأكد كامبو سكوير، قبطان الناقلة التي ترفع علم ليبيريا، السبت الماضي، وقوع هجوم، موضحًا أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة تسبب بها جسم طائر في العاشر من فبراير/شباط الجاري.