من اليمين إلى اليسار.. 3 كتل كبرى تتصارع على مقاعد البرلمان الفرنسي (إنفوغراف)

يتوجه الفرنسيون، الأحد، لانتخاب نوابهم الجدد، بعد 3 أسابيع من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان.

ويتنافس المرشحون من مختلف التيارات السياسية على 577 مقعدا في البرلمان، موزعة على كامل التراب الفرنسي، فضلا عن دوائر انتخابية للفرنسيين في الخارج.

وتتنافس 3 قوى سياسية كبرى في هذه الانتخابات السابقة لأوانها، تتوزع بين أقصى اليمين (حزب التجمع الوطني) وأقصى اليسار (حزب فرنسا الأبية، الذي يمثل أحد مكونات الجبهة الشعبية الجديدة، الائتلاف اليساري المشكل حديثا)، مرورا بالكتلة الوسطية التي يمثلها الائتلاف الرئاسي.