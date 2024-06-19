تشاد.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار مستودع للذخيرة

قال وزير الصحة التشادي عبد المجيد عبد الرحيم، إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 46 في انفجارات ناجمة عن حريق في مستودع للذخيرة يتبع للجيش بالعاصمة نجامينا الليلة الماضية.

وأفاد عبد الرحيم للصحفيين الأربعاء، بأن عدد الضحايا قد يرتفع لأن إصابات الكثيرين خطيرة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاءت الانفجارات السماء ليلًا فوق القاعدة العسكرية التي تقع قرب المطار الدولي الرئيس في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وتطايرت قذائف وشظايا باتجاه منازل مجاورة يكافح قاطنوها المذعورون حاليًّا لإيجاد ملاذات آمنة.