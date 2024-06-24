إيران.. وزراء روحاني يستنفرون دعمًا لبزشكيان
استنفر عدد من الوزراء في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق المعتدل حسن روحاني، جهودهم في محافظات عدة لدعم المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان.
ووصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق "محمد جواد آذري جهرمي" إلى محافظة كرمان جنوب شرقي إيران كممثل عن بزشكيان ضمن حملة الانتخابات الرئاسية. ووصل، الاثنين، إلى محافظة قم (معقل المرجعيات الشيعية). والتقى "جواد الشهرستاني" ممثل وصهر المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني.
كما وصل وزير الاستخبارات في حكومة روحاني محمود علوي إلى محافظة كرمنشاه ضمن حملة لدعم بزشكيان، قائلًا إن "بزشكيان هو المرشح الأصلح للمرحلة الراهنة التي تمر بها إيران".
وقال علوي في تجمع انتخابي بكرمنشاه غربي إيران "نحن نريد الإصلاح وتغيير الأوضاع لصالح الشعب الإيراني، لقد عانى الشعب الكثير خلال السنوات الماضية".
بدوره، وصل وزير الطرق والتنمية الحضرية في الحكومة السابقة "عباس آخوندي"، إلى محافظة زنجان غربي إيران. وقال خلال تجمع انتخابي لدعم بزشكيان "يجب أن نحرر إيران، وإيران تراث لدينا وعلينا أن نحترمه".
وأضاف أخوندي وهو مرشح مستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة: أن جميع الإيرانيين يتطلعون إلى نتائج هذه الحركة التي بدأناها ونريد تسوية إيران وتحريرها وإقامة الحكومة الوطنية في إيران.
كما يواصل وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف دعمه للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ضمن برامج وندوات انتخابية، فيما وصل محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى محافظة شيراز لدعم بشكيان، بحسب ما ذكر موقع "إصلاحات نيوز".
ويعد التيار الأصولي المتشدد أن فوز بزشكيان هو بمثابة تشكيل حكومة روحاني الثالثة بدعم من زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.
وأظهرت نتائج استطلاع جديدة في إيران، اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة الأصوات التي سيحصل على المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان أمام اثنين من أبرز منافسيه المتشددين هما "محمد باقر قاليباف" و"سعيد جليلي".
وذكر مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين، أنه "وفق موجة جديدة من الاستطلاع الذي أجراه المركز خلال اليومين الماضيين وبمشاركة 4057 شخصًا من جميع أنحاء البلاد (مدن وقرى) أظهرت تلك النتائج تقدم بزشكيان.
وبلغت نسبة المشاركة المؤكدة 43.9% في الاستطلاع الحالي مقارنة بـ 42.5% في الاستطلاع السابق. وأشار المركز إلى أن "من المتوقع أن يتغير اتجاه مشاركة الناس خلال هذا الأسبوع حتى يوم الانتخابات".
وأوضح المركز "يمر هذا التغيير باتجاه تصاعدي بالنسبة لبزشكيان، الذي ارتفعت حصته التصويتية من 19.8% في الاستطلاع السابق إلى 24.4% في الاستطلاع الحالي، وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة أصوات المرشحين الآخرين، جليلي وقاليباف؛ وانخفضت حصة جليلي من 26.2% إلى 24% في الاستطلاع الحالي، وهذا الانخفاض شمل قاليباف وانخفضت أصواته من 19% إلى 14.7%".