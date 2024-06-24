إيران.. وزراء روحاني يستنفرون دعمًا لبزشكيان

استنفر عدد من الوزراء في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق المعتدل حسن روحاني، جهودهم في محافظات عدة لدعم المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان.

ووصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق "محمد جواد آذري جهرمي" إلى محافظة كرمان جنوب شرقي إيران كممثل عن بزشكيان ضمن حملة الانتخابات الرئاسية. ووصل، الاثنين، إلى محافظة قم (معقل المرجعيات الشيعية). والتقى "جواد الشهرستاني" ممثل وصهر المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني.

كما وصل وزير الاستخبارات في حكومة روحاني محمود علوي إلى محافظة كرمنشاه ضمن حملة لدعم بزشكيان، قائلًا إن "بزشكيان هو المرشح الأصلح للمرحلة الراهنة التي تمر بها إيران".

وقال علوي في تجمع انتخابي بكرمنشاه غربي إيران "نحن نريد الإصلاح وتغيير الأوضاع لصالح الشعب الإيراني، لقد عانى الشعب الكثير خلال السنوات الماضية".

بدوره، وصل وزير الطرق والتنمية الحضرية في الحكومة السابقة "عباس آخوندي"، إلى محافظة زنجان غربي إيران. وقال خلال تجمع انتخابي لدعم بزشكيان "يجب أن نحرر إيران، وإيران تراث لدينا وعلينا أن نحترمه".

وأضاف أخوندي وهو مرشح مستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة: أن جميع الإيرانيين يتطلعون إلى نتائج هذه الحركة التي بدأناها ونريد تسوية إيران وتحريرها وإقامة الحكومة الوطنية في إيران.

كما يواصل وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف دعمه للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ضمن برامج وندوات انتخابية، فيما وصل محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى محافظة شيراز لدعم بشكيان، بحسب ما ذكر موقع "إصلاحات نيوز".