رئيس وزراء السويد "قلق للغاية" بشأن عمليات أخرى لحرق المصحف

عبَّر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستروشون، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم احتجاجات تتم خلالها الإساءة لنسخ من المصحف.

جاء ذلك وسط غضب متزايد للمسلمين من سلسلة الهجمات على المصحف الشريف.

وأثار إحراق المصحف في السويد والدنمارك غضب دول إسلامية عديدة، بينها تركيا، التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو هدف ستوكهولم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام 2022.

وقال كريستروشون، لوكالة الأنباء السويدية "تي.تي"، إنه تم تقديم طلبات أخرى إلى الشرطة للحصول على إذن بتنظيم احتجاجات يرتقب فيها مرة أخرى تدنيس المصحف.

وأضاف: "إذا مُنح الإذن، سنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديدًا واضحًا بحدوث شيء خطير. أنا قلق للغاية إزاء ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك".