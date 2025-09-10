ترامب يعلن وفاة الناشط اليميني "تشارلي كيرك" بعد إطلاق نار (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد وقت قصير من تعرضه لإطلاق نار خلال حدث في جامعة وادي يوتا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وبعد إلقاء القبض على أحد الأشخاص، قال المتحدث باسم جامعة "يوتا فالي" إن "الشخص لم يكن المشتبه به، ولم يتم القبض على مطلق النار بعد".

وأشاد ترامب بكيرك، الذي توفي عن 31 عاما، لاعتباره كان عنصر حسم بحصوله على أصوات الشباب أثناء الانتخابات الأمريكية.

ووثق فيديو جلوس كيرك على ركبتيه خلال الحدث الجامعي في ولاية يوتا حين اخترقت رصاصة رقبته، وسط هلع الحاضرين وصراخهم.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتين، إن مكتب التحقيقات يراقب التطورات من كثب، وسيتوجه فريق إلى موقع الحادث ليدعم التحقيق.

وقبل سماع دوي إطلاق النار بقليل، غرّد كيرك: "لقد عدنا بكل قوة. جامعة وادي يوتا متحمسة وجاهزة للمحطة الأولى في جولة العودة الأمريكية".



