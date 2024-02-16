أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام الفسفور الأبيض في معارك أفدييفكا

اتهم اللواء الثالث في الجيش الأوكراني، الذي يقاتل على جبهة مدينة أفدييفكا، الجيش الروسي باستخدام قنابل فسفورية محظورة؛ لإجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب والسيطرة على المدينة.

وقال اللواء في بيان: "في أفدييفكا عند مصنع الفحم والكمياويات، يستخدم المحتلون قذائف الفوسفور؛ ما يتسبب في اشتعال النيران في خزانات زيت الوقود، وينتشر الضباب الدخاني السام في جميع أنحاء أراضي المصنع".

وأشار اللواء في بيانه، الذي نقلته وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية، إلى أن الجيش الروسي "أطلق 60 قنبلة فسفورية، ويستمر القصف العنيف، الذي يستهدف بشكل مكثف المدرعات الأوكرانية".