نتنياهو يتوعد: سنغير منطقة الشرق الأوسط

وذكر بيان عن مكتب نتنياهو أنه تحدث إلى رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة التي تعرضت لهجوم من حركة حماس متوعدًا الحركة قائلا إن "ما ستمر به سيكون صعباً وفظيعاً".

وأشار إلى أن ذلك "سيستغرق وقتا وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة"، وتابع: "أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة الذي تديره حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق على إسرائيل.