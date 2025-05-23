الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات على سيناريوهات حرب "متعددة الجبهات"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، انتهاء مناورة عسكرية مشتركة، تدرب الجيش خلالها مع عدة وكالات وهيئات، بهدف تحسين وتيرة وجودة الاستجابة السريعة لمختلف السيناريوهات في أثناء الأحداث الطارئة، وفق قوله.

وذكر أدرعي في منشورة عبر منصة "إكس"، أن الجيش استكمل خلال الأسبوع الماضي تمرينا يحاكي سيناريوهات حربية متعددة الجبهات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف "تم استكمال تمرين على مستوى هيئة الأركان بعنوان (براك تامير) تدرب الجيش خلاله على استمرارية العمل على المستويات العسكرية، بالإضافة إلى خطوات احتماء والحفاظ على عناصر حيوية في العمل العسكري".

وأردف "هدف التمرين لتحقيق التنسيق بين الأذرع والجهات المختلفة في أوقات الطوارئ، بهدف تحسين وتيرة ونوعية الاستجابة السريعة للسيناريوهات المختلفة خلال أحداث طارئة ومفاجئة".