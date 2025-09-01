إيران: لم نكشف سوى عن "أول ورقة" خلال الحرب مع إسرائيل

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، الاثنين، إن بلاده لم تكشف بعد سوى "أول ورقة" من الاستراتيجية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي، مؤكداً أن "أي تحركات عدائية من قبل الغرب لن تمر دون رد مناسب وقوي".

وأضاف عارف خلال جلسة للحكومة الإيرانية، أن محاولات الغرب لاستخدام آليات مثل "سناب باك" لفرض الضغوط على إيران وزرع الفوضى بين شعبها لن تنجح، مشدداً على أن الشعب الإيراني تجاوز منذ زمن تأثير العقوبات، وأنه قادر على مواجهة أي تهديدات خارجية.

وأشار إلى أن تجارب الغرب السابقة مع إيران "فشلت"، مؤكداً أن العقوبات قد تبطئ الحركة أحياناً لكنها لن توقفها، وأن "الردود الإيرانية ستكون حازمة ضد أي مغامرة عدائية"، وفق قوله.

وقال عارف: "إذا كشف الغرب آخر أوراقه، فنحن لم نكشف بعد سوى أول ورقة من أوراقنا"، مؤكداً أن الشعب الإيراني أدار المعركة الأخيرة رغم محاولات العدو لإنهائها خلال ثلاثة أو أربعة أيام، مضيفاً أن العقوبات قد تبطئ الحركة أحياناً لكنها لن توقفها، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات عارف بعد أن أرسلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بصفتهم الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الأسبوع الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن تبدأ فيها عملية 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في إطار ما يُعرف بآلية "سناب باك".