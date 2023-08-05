لماذا تعتبر مشاركة الصين مهمة في قمة جدة بشأن أوكرانيا؟

اعتبرت مجلة "سليت" الأمريكية، في تقرير لها، أن أكثر ما يثير الاهتمام في قمة جدة بشأن الأزمة الأوكرانية هو الشخصيات الحاضرة، خاصة "لي هوي" الدبلوماسي الصيني، فوجوده "يدل على شيء ما".

وقالت المجلة، إن هناك مؤشرات على زيادة "قلق المسؤولين الصينيين من الحرب في أوكرانيا، إذ يرون أنها ستستمر لوقت طويل، وأن دعمهم لروسيا، مهما كان محدودًا، سيُلحق الضرر بصورتهم في أوروبا التي يرغبون بأن تكون لهم فيها نجاحات اقتصادية وسياسية".