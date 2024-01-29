بعد ثلاثة عقود.. سفارة روسيا تستأنف عملها في بوركينا فاسو

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أن سفارتها في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، ستستأنف عملها يوم الخميس المقبل، بعد 31 عاماً على إغلاقها.

يأتي الإعلان في خضم تطور تشهده العلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو، ومعظم دول الساحل الأفريقي التي شهدت انقلابات عسكرية على أنظمة مدنية كانت متحالفة مع الغرب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "روسيا تقدم المساعدة للدولة الأفريقية في التغلب على عواقب أوبئة الأمراض الاستوائية الخطيرة، كما أرسلت مساعدات غذائية إنسانية عبارة عن 25 ألف طن من القمح".

وذكر السفير الروسي لدى ساحل العاج وغير المقيم لدى بوركينا فاسو، أليكسي سالتيكوف، الإثنين، أن "بعثة موسكو في واغادوغو ستبدأ أنشطتها الكاملة في الأول من فبراير، عندما ينتقل الموظفون إلى المبنى الذي تم تدشينه قبل نحو شهر".