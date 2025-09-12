قتلى وجرحى معظمهم طلاب إثر غارة على مدرستين في ميانمار (صور)

أسفرت غارة جوية شنها جيش ميانمار، اليوم الجمعة، على مدرستين خاصتين في إحدى القرى بالبلاد عن مقتل 18 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب، بحسب ما أفادت به جماعة مسلحة وتقارير إعلامية محلية.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 20 شخصا آخرين أُصيبوا في الغارة التي وقعت ليلة أمس الخميس، على قرية ثاييت ثابين في منطقة كياوكتاو، وهي منطقة يسيطر عليها جيش أراكان العرقي في ولاية راخين الواقعة غربي البلاد.

ولم يعلن الجيش في ميانمار عن أي هجوم في المنطقة.

وقال خينغ ثوخا، المتحدث باسم جيش أراكان، إن مقاتلة حربية ألقت قنبلتين على مدرستي باينيار بان خين وأميين ثيت الثانويتين الخاصتين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف أن معظم الضحايا كانوا "طلابا تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما من المدرستين الخاصتين".

ولم يتسن التأكد من حقيقة الوضع في القرية من مصادر مستقلة، نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في المنطقة إلى حد كبير.

وكانت منطقة كياوكتاو، التي تبعد 250 كيلومترا (150 ميلا) جنوب غربي مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، قد سقطت في قبضة جيش أراكان في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي في الأول من فبراير/شباط 2021، ما أثار معارضة شعبية واسعة النطاق.