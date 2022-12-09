ألمانيا تستدعي سفير إيران بعد إعدام أول متظاهر

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، وفق ما أعلن مصدر مقرب من الوزارة، الخميس، بعد تنفيذ طهران أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات التي تشهدها إيران.

ولم تَرِد أي معلومات متعلقة بهذا الاستدعاء، لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كتبت في وقت سابق من اليوم نفسه على تويتر أن "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".

وقالت الوزيرة إنّ محسن شكاري "حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتّفق مع النظام"، مضيفة: "لكن التهديد بالإعدام لن يخنُق إرادة الناس في الحرية".