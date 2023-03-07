موسكو تعلن إحباط "مؤامرة" أوكرانية لاغتيال الملياردير الروسي كونستانتين مالوفيف

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تدخل لإحباط المؤامرة، التي قال إنها تضمنت زرع قنبلة محلية الصنع يتم التحكم فيها عن بعد أسفل سيارة يستخدمها رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف.

ونشرت قناة (زفيزدا) التلفزيونية الروسية مقطعا مصورا قالت إنه لجهاز الأمن الاتحادي يُظهر رجلا يقترب من سيارة متوقفة قبل أن ينزلق تحتها للحظات. ونشرت لاحقا مقطعا آخر لروبوت يبدو أنه يزيل جسما من أسفل السيارة.