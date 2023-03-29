وسط خلاف حزبي.. حمزة يوسف يؤدي اليمين رئيسًا لحكومة إسكتلندا

أدى حمزة يوسف اليمين رئيسًا لحكومة إسكتلندا، اليوم الأربعاء، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه.

ويوسف البالغ من العمر 37 عامًا أصغر زعيم للحزب الوطني الإسكتلندي، وقد وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.

لكن بعد فوزه في السباق لخلافة نيكولا ستورجن، الإثنين، تواجه قيادته علامات استفهام عقب رفض منافسته كيت فوربس الانضمام لحكومته.