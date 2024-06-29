انتخابات فرنسا.. ملف الهجرة يتسيّد برامج الكتل الرئيسية الثلاث
تسيد ملف الهجرة برامج الكتل الرئيسية الثلاث المتنافسة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، حيث قدمت طرقا مختلفة لمعالجة هذا الملف الذي يحظى بالاهتمام الأبرز من قبل الناخبين.
ويستعد الفرنسيون، غدًا الأحد، للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط منافسة محتدمة بين " اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، وائتلاف اليسار، وحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (النهضة).
ويبلغ عدد المرشحين من جميع الأحزاب 4011 مرشحًا، سيتنافسون على 577 مقعدًا في البرلمان، إذ تُجرى الانتخابات على جولتين الأولى الأحد، والثانية في 7 يوليو/تموز.
التجمع الوطني
كان حزب التجمع الوطني، الذي تعرض تحالفه مع حزب الجمهوريين (يمين) بزعامة إيريك سيوتي لانتقادات واسعة النطاق، هو آخر حزب قدم خريطة الطريق.
وفيما يلي أبرز بنود برنامج اليمين المتطرف:
1- تسهيل طرد الأجانب والمهاجرين
يعد جوردان بارديلا بـ "تسهيل طرد الجانحين والمجرمين المسلمين المتطرفين من الأجانب والمهاجرين"، ولتمكين تنفيذ هذا الإجراء، فإنه يرغب في إزالة القيود الإدارية.
ويرغب زعيم اليمين المتطرف أيضًا في إعادة العمل بجريمة الإقامة، التي تم حذفها في العام 2012، والتي أعيد تقديمها بموجب مادة في قانون "الهجرة" الأخير.
2- حدود مزدوجة" أوروبية وفرنسية
وكجزء من البرنامج الأوروبي، يريد حزب التجمع الوطني إقامة حدود من مستويين، على المستوى الأوروبي وفي فرنسا، مع "ضوابط معززة".
3- التقاعد عند 60 سنة
سيكون الفرنسيون الذين بدأوا العمل قبل سن العشرين، والذين لديهم 40 سنة من الخدمة، قادرين على التقاعد في سن الستين.
ويريد حزب الجبهة الوطنية أيضًا إلغاء التعديل الذي تم إقراره في العام 2023.
4- تشجيع زيادة الأجور
يقترح التجمع الوطني إعفاء زيادات الرواتب من مساهمات أصحاب العمل بما يصل إلى 10% وما يصل إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور (1398.69 يورو صافي لمدة 35 ساعة)، لمدة 3 إلى 5 سنوات.
5- منع الهواتف المحمولة في المدارس
وهذا الإجراء، الذي يتعلق أيضًا بالمدارس الثانوية، إذ يرغب الحزب حظر الهواتف المحمولة في جميع المؤسسات، ولكن استمر أيضًا في تجربة الزي الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية.
ائتلاف اليسار
أما عن ائتلاف الأحزاب اليسارية، ففيما يلي المقترحات الخمسة الرئيسة لهذ الاتحاد الذي حصل على المركز الثاني في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت.
1-يسعى الائتلاف لإنشاء وكالة إنقاذ في البحر وعلى الأرض للمهاجرين غير المسجلين، كما يريد تسهيل طلبات التأشيرة.
ويدعو اليسار أيضًا إلى إعادة فتح ميثاق الهجرة الأوروبي، وهو الإصلاح التاريخي لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي تم منحه الضوء الأخضر في مايو بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات، قبل أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2026.
2- الاعتراف بدولة فلسطين
يرغب تحالف اليسار في العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وكذلك إطلاق سراح "السجناء السياسيين الفلسطينيين"، كما تريد الاعتراف "فورًا بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل".
3- إلغاء تعديل نظام التقاعد
إلغاء تعديل نظام التقاعد "غير العادل" الذي تريده الحكومة، وسيتم ذلك في غضون 15 يومًا بعد الفوز، في نهاية الانتخابات التشريعية، وسيكون سن التقاعد القانوني عند 60 عامًا.
4- إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو صافي
زيادة الحد الأدنى لأجور النمو المهني، بما يصل إلى 2000 يورو إجماليًا و1600 يورو صافيًا” شهريًا، وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور تلقائيًا، في 1 يناير/كانون الثاني، ليصل إجماليه إلى 1766.92 يورو شهريًا، أو صافي 1398.69 يورو.
5- إعادة فرض ضريبة الثروة
يريد ائتلاف اليسار "فرض ضريبة على الأرباح الفائقة، ووجه نداء إلى "أولئك الذين يستطيعون أن يهبّوا لمساعدة بلادهم" بفرض الضريبة.
6- مجانية التعليم
تطبيق "التعليم المجاني الحقيقي" اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024-2025، وسيشمل تغطية وجبات الطعام في المقصف، أو التكاليف اللامنهجية أو تلك المرتبطة بالنقل.
حزب ماكرون
أما حزب النهضة الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد قدَّم برنامجًا انتخابيًا مشابهًا.
1- طرد الأجانب الجانجين
قال الحزب في برنامجه الانتخابي: "سنواصل طرد أي أجنبي أو جانح من التراب الوطني، وذلك لأي شخص متطرف يمثل تهديدًا للنظام العام. ومنذ العام 2017، قمنا بذلك بالفعل بطرد ما يقرب من 12000 شخص.
2- إعادة تقييم تعديل نظام التقاعد
وفي حال الفوز في الانتخابات التشريعية، فإن الأغلبية الرئاسية الجديدة (إن وجدت) تريد ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم، والنظام منصوص عليه بالفعل بموجب القانون، ولكنه ليس إلزاميًا، كذلك "رفع مستوى" معاشات المزارعين.
3- شروط الإقامة
أي إصدار تصريح إقامة طويل الأجل سيكون مشروطًا بإتقان اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية، وبخلاف ذلك، يجوز للمحافظين سحب تصريح الإقامة.
4- اللجوء
بفضل الإصلاح الأوروبي لقانون اللجوء سنفتح مراكز احتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا لدراسة وضع المهاجرين قبل أن يصلوا إلى أرضنا، وسنستمر في الترحيب بالباحثين، والأطباء، والطلبة المشهورين، وذوي الإمكانات العالية، تمامًا مثل العمال المهرة الذين يحتاجهم نسيجنا الاقتصادي.
5- وقت العمل
أعلن غابرييل أتال أنه يريد تجربة نظام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع للموظفين الذين لا يستطيعون العمل عن بعد.