انتخابات فرنسا.. ملف الهجرة يتسيّد برامج الكتل الرئيسية الثلاث

تسيد ملف الهجرة برامج الكتل الرئيسية الثلاث المتنافسة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، حيث قدمت طرقا مختلفة لمعالجة هذا الملف الذي يحظى بالاهتمام الأبرز من قبل الناخبين.

ويستعد الفرنسيون، غدًا الأحد، للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط منافسة محتدمة بين " اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، وائتلاف اليسار، وحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (النهضة).

ويبلغ عدد المرشحين من جميع الأحزاب 4011 مرشحًا، سيتنافسون على 577 مقعدًا في البرلمان، إذ تُجرى الانتخابات على جولتين الأولى الأحد، والثانية في 7 يوليو/تموز.

التجمع الوطني

كان حزب التجمع الوطني، الذي تعرض تحالفه مع حزب الجمهوريين (يمين) بزعامة إيريك سيوتي لانتقادات واسعة النطاق، هو آخر حزب قدم خريطة الطريق.

وفيما يلي أبرز بنود برنامج اليمين المتطرف:

1- تسهيل طرد الأجانب والمهاجرين

يعد جوردان بارديلا بـ "تسهيل طرد الجانحين والمجرمين المسلمين المتطرفين من الأجانب والمهاجرين"، ولتمكين تنفيذ هذا الإجراء، فإنه يرغب في إزالة القيود الإدارية.

ويرغب زعيم اليمين المتطرف أيضًا في إعادة العمل بجريمة الإقامة، التي تم حذفها في العام 2012، والتي أعيد تقديمها بموجب مادة في قانون "الهجرة" الأخير.

2- حدود مزدوجة" أوروبية وفرنسية

وكجزء من البرنامج الأوروبي، يريد حزب التجمع الوطني إقامة حدود من مستويين، على المستوى الأوروبي وفي فرنسا، مع "ضوابط معززة".

3- التقاعد عند 60 سنة

سيكون الفرنسيون الذين بدأوا العمل قبل سن العشرين، والذين لديهم 40 سنة من الخدمة، قادرين على التقاعد في سن الستين.

ويريد حزب الجبهة الوطنية أيضًا إلغاء التعديل الذي تم إقراره في العام 2023.

4- تشجيع زيادة الأجور

يقترح التجمع الوطني إعفاء زيادات الرواتب من مساهمات أصحاب العمل بما يصل إلى 10% وما يصل إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور (1398.69 يورو صافي لمدة 35 ساعة)، لمدة 3 إلى 5 سنوات.

5- منع الهواتف المحمولة في المدارس

وهذا الإجراء، الذي يتعلق أيضًا بالمدارس الثانوية، إذ يرغب الحزب حظر الهواتف المحمولة في جميع المؤسسات، ولكن استمر أيضًا في تجربة الزي الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية.