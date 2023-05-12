تجدد الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان

اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان الجمعة لليوم الثاني على التوالي ما سبب توترا يهدد المحادثات المقرر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع بين قادة الدولتين الواقعتين في القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن "القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت صباح الجمعة وقف إطلاق النار باتجاه سوتك (بلدة حدودية أرمينية) باستخدام طائرات بدون طيار".

وأضافت أن "جنديين من القوات المسلحة الأرمينية جرحا " أحدهما في حالة حرجة.