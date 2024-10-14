"وضع صعب ومؤلم".. أول تعليق من هاليفي بعد استهداف "بنيامينا"

علق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على الشائعات التي روجها "حزب الله" بشأن استهدافه، عقب هجوم الميليشيا على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا شمالي إسرائيل بالطائرات المسيرة.

والهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة 63 آخرين.

وفي حديثه مع القادة، أعرب رئيس الأركان هرتسي هاليفي عن تقديره للجهود المبذولة في التعامل مع الوضع الصعب.

وقال هاليفي: "نحن في حالة حرب، والهجوم الذي استهدف قاعدة تدريب في العمق كان صعبًا ونتائجه مؤلمة، ولكنني أُثني على جهودكم في علاج وإجلاء الجرحى والمصابين".

كما دعا القادة إلى تقديم الدعم للعائلات الثكلى، ومرافقة الجرحى، وتعزيز الروح القتالية لدى الجنود، مؤكدًا: "نحن مستمرون في القتال والتدريب للمستقبل. لقد حقق لواء جولاني العديد من الإنجازات في هذه الحرب، وواجه المواقف الصعبة بكل إصرار، استمروا على نهج التراث العسكري".

من جهة أخرى، انتشرت بعد الحادث شائعات عن مقتل رئيس الأركان هرتسي هاليفي على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا في الأوساط العربية، بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة جولاني يوم الأحد.

وسرعان ما تداولت حسابات متعددة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تقارير تفيد باغتيال هاليفي؛ ما زاد من وتيرة الإشاعات والتكهنات حول مصيره. إلا أن هذه التقارير لم تكن دقيقة، حيث ظهر هاليفي في القاعدة بعد الحادث مباشرة، مما ينفي صحة هذه الشائعات.

والظهور السريع لهاليفي في القاعدة جاء ليؤكد التزامه بقيادة القوات العسكرية في هذه المرحلة الحرجة، ويبدد الشائعات التي روج لها حزب الله والتي تهدف إلى زعزعة الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي.