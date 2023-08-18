مبلغٌ باهظ.. ما مقدار الغرامات التي سيدفعها ترامب إذا أدانه القضاء؟

يجد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه مطوقا بمتاعب قضائية من كل جانب، بينما يخوض انتخابات الجمهوريين التمهيدية حتى ينال بطاقة الترشيح لسباق البيت الأبيض في 2024.

وتم توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في عدد من القضايا؛ آخرها محاولة عكس نتائج انتخابات الرئاسة في ولاية جورجيا سنة 2020، وترويج مزاعم تتحدث عن تزوير.

وقبل ذلك، جرى اتهام ترامب بإساءة التعامل مع وثائق سرية، بعد مغادرة المنصب، كما اتُهم في نيويورك أيضا بمحاولة شراء صمت ممثلة إباحية، خلال حملة انتخابات 2016.

وتساءل موقع "فوربس" الأمريكي حول مقدار الغرامة التي سيدفعها الرئيس الجمهوري السابق، في حال أدين من قبل القضاء.

وبحسب المصدر، فإنه في حال أدين ترامب بكافة التهم الموجهة إليه، وعددها 91 في القضايا كافة، وجرى الحكم عليه بالعقوبة القصوى في كل واحدة، فإن ذلك قد يدخله السجن.

وإذا تمت إدانة ترامب بجميع التهم الموجهة إليه، فإن ذلك سيعني دفعه غرامات تصل إلى 11.5 مليون دولار، فيما سبق لحملة الرئيس الجمهوري السابق أن دفعت الملايين للمحامين حتى يتولوا الدفاع عنه وتبرئته من تهم خطيرة.

المصدر: فوربس