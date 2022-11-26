المعارضة التايوانية تفوز برئاسة بلدية تايبه في انتكاسة للرئيسة تساي

فاز حزب كومينتانج، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، في انتخابات رئاسة بلدية تايبه اليوم السبت في انتكاسة للرئيسة تساي إينج وين، التي صورت الانتخابات المحلية على أنها تدور حول تحدي العداء المتصاعد من جانب الصين.

وفيما يظهر تتعلق انتخابات رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية بقضايا داخلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين.

لكن تساي صورت الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي وقالت إن العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط التوترات العسكرية مع الصين، التي تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.