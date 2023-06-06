محادثات "صريحة" في بكين بين دبلوماسيين أمريكيين وصينيين

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك زار العاصمة الصينية خلال الأيام القليلة الماضية برفقة سارة بيران، مستشارة الرئيس جو بايدن لشؤون الصين وتايوان.

وأضافت أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين التقيا نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو وأجريا محادثات مع مدير الوزارة لشؤون أمريكا الشمالية وأوقيانيا يانغ تاو.

وبحسب البيان، فإنّ "الجانبين أجريا حوارًا صريحًا وبنّاءً ومثمرًا بشأن تحسين العلاقات الصينية- الأمريكية وإدارة الخلافات بشكل صحيح".

وأضاف البيان أنّه خلال هذه المحادثات "أوضحت الصين موقفها الرسمي بشأن تايوان"، نقطة الخلاف الرئيسة بين البلدين.

ووفقًا للبيان فإنّ "الطرفين اتّفقا على مواصلة اتصالاتهما".

وتوتّرت العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر التي تلت لقاءً جمع بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمّة مجموعة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن بين أسباب التوتر ملف تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وإسقاط الولايات المتحدة منطادًا صينيًّا فوق أراضيها أكّدت واشنطن أنّه للتجسّس؛ ما نفته الصين.