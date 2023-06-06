محادثات "صريحة" في بكين بين دبلوماسيين أمريكيين وصينيين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، أنّ دبلوماسيين صينيين وأمريكيين أجروا في بكين محادثات "صريحة" و"بنّاءة" حول سبل تحسين العلاقات الثنائية التي تردّت بسبب خلافات حول مواضيع شتّى.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك زار العاصمة الصينية خلال الأيام القليلة الماضية برفقة سارة بيران، مستشارة الرئيس جو بايدن لشؤون الصين وتايوان.
وأضافت أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين التقيا نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو وأجريا محادثات مع مدير الوزارة لشؤون أمريكا الشمالية وأوقيانيا يانغ تاو.
وبحسب البيان، فإنّ "الجانبين أجريا حوارًا صريحًا وبنّاءً ومثمرًا بشأن تحسين العلاقات الصينية- الأمريكية وإدارة الخلافات بشكل صحيح".
وأضاف البيان أنّه خلال هذه المحادثات "أوضحت الصين موقفها الرسمي بشأن تايوان"، نقطة الخلاف الرئيسة بين البلدين.
ووفقًا للبيان فإنّ "الطرفين اتّفقا على مواصلة اتصالاتهما".
وتوتّرت العلاقات بين واشنطن وبكين في الأشهر التي تلت لقاءً جمع بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمّة مجموعة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن بين أسباب التوتر ملف تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وإسقاط الولايات المتحدة منطادًا صينيًّا فوق أراضيها أكّدت واشنطن أنّه للتجسّس؛ ما نفته الصين.
مثمرة
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ المحادثات التي أجراها دبلوماسياها في بكين الإثنين كانت "صريحة ومثمرة" وجزءًا من "الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة" بين البلدين.
وأضافت أنّ "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بمضيق (تايوان) وقنوات الاتصال ومواضيع أخرى".
وشدّد البيان الأمريكي، على أنّ دبلوماسيَّي الولايات المتّحدة شدّدا على مسامع مضيفيهما الصينيين على أنّ واشنطن "ستقاتل بقوة وستدافع عن مصالح الولايات المتّحدة وقيمها".
وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكّدة عزمها على استعادتها، وبالقوة إذا لزم الأمر. وتعيش الجزيرة في ظل خوف دائم من غزو صيني لأراضيها.
وهناك مسألة أخرى مهمة تثير التوتر بيسن البلدين تتعلق بالرقائق المصغّرة، مع إعلان بكين في أيار/مايو أنّ شركة مايكرون الأمريكية لأشباه الموصلات لم تجتز مراجعة أمنية وطنية، ولن يُسمح لها تاليًا بالبيع لمشغّلي "بنى تحتية حيوية للمعلومات".