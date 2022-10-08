"معجزة بوتين".. ماذا نعرف عن جسر القرم "كيرتش" بعد تفجيره؟

وقع صباح اليوم السبت، تطور مفاجئ في الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد تفجير استهدف جسر مضيق كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، بشكل ينبئ بمزيد من التصعيد بين الجانبين.

اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، قالت إن "سيارة مفخخة انفجرت على الجسر" الذي يربط شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا العام 2014، ما أدى إلى اندلاع حريق استمر لعدة ساعات.

وذكرت السلطات الروسية أنها أخمدت الحريق لاحقا، فيما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية انهيارا في أحد الجسور وقد بدت أجزاء منه غارقة في الماء.

وأشارت إلى أن الحادث أوقف مؤقتا الحركة في المضيق، فيما توقعت مصادر روسية أن يستغرق إصلاح ما تدمر بعض الوقت.