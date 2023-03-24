ميدفيديف يعترف بأن الغرب يعقد مهام روسيا في أوكرانيا

اعترف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، بأن دعم الدول الغربية لكييف يعقد تحقيق مهام بلاده في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية نشرت اليوم الجمعة: "كلما زاد الدعم الغربي، كان الأمر أكثر صعوبة، كان ذلك واضحًا تمامًا لنا".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "من دون مساعدة غربية، لن تتمكن أوكرانيا من شن هجوم مضاد"، مؤكدا أن النظام في كييف يعتمد بنسبة 100٪ على هذه المساعدات.

وأشار إلى أنه "لولا مساعدة الناتو، سواء في المال والأسلحة، لن يكون نظام كييف موجودًا".