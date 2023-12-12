انتصار قضائي جديد لنواز شريف قبيل الانتخابات الباكستانية

ألغت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، إدانة لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد، للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري.

غادر شريف البلاد قبل أربع سنوات للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة، بينما كان يقضى عقوبة السجن بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.

لكنه عاد في تشرين الأول/أكتوبر لقيادة حزبه "رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز" بالانتخابات المقررة في شباط/فبراير، وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.

وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس الوزراء: "انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيرا"، في تأكيد لقرار محكمة إسلام آباد العليا.

ترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب، بينما برّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققا راقية في لندن.

أطاحت المحكمة العليا في 2017 بشريف من منصبه وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي لفشله في الإعلان عن جزء من دخله.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعا ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته.