تقرير: المنافسون الجدد يهدّدون صناعة الدفاع الفرنسية

وقالت الصحيفة إن معهد "BITD" الذي يضم أربعة آلاف شركة، بما في ذلك شركات كبرى مثل إيرباص، وداسو للطيران، وتالي، إن السوق المحلية المحدودة تُجبر الصناعة الدفاعية على الاعتماد على الصادرات من أجل البقاء.

رافال فخر فرنسا

ولعبت طائرة رافال، بمحركاتها سافران، وإلكترونيات تاليس، دورًا محوريًّا في تأمين المركز الثالث لفرنسا في صادرات الأسلحة العالمية في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن اعتماد فرنسا على منتج واحد (رافال) أدى إلى تحديات في بيع معدات عسكرية أخرى، وفي الوقت الذي يكافح فيه معهد "BITD" في السوق الأوروبية، يظهر منافسون جدد من كوريا الجنوبية وتركيا وإسرائيل كتهديدات خطيرة.

وتستفيد هذه الدول من مجموعة واسعة من المنتجات وضوابط تصدير أقل تقييدًا، مكنتها من تقديم عروض كبيرة في سوق الأسلحة العالمية.

صعود كوريا الجنوبية

وصعدت كوريا الجنوبية، على وجه الخصوص، بسرعة، لتصبح تاسع أكبر مُصدّر للأسلحة في عام 2022، ومع التركيز على الحلول الفعالة من حيث التكلفة التي تلبّي معايير الناتو، حصلت كوريا الجنوبية على عقود مهمة، مثل طلب بولندا ألف دبابة من طراز "K2" و500 دبابة من طراز "K9" ومدافع الهاوتزر.

وتمتلك تركيا، التي تحتلّ المرتبة 12 في صادرات الأسلحة العالمية، طموحا في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة إسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة بغارة استثنائية على العقود في عام 2023، وحصلت على عدة أماكن في التصنيف العالمي.