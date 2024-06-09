بعيدا عن الرصاص.. "إدمان من نوع نادر" يقتل الجنود الأوكرانيين
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تسجيل عدد من الوفيات بين الجيش الأوكراني، بسبب إفراط العسكريين في استهلاك مشروبات الطاقة أثناء الحرب ضد روسيا.
وقلت الصحيفة، إن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا في استهلاك مشروبات الطاقة بشكل مفرط.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن جندي أوكراني يلقب "بسيخ" قوله: "في الصباح عندما أستيقظ أشرب مشروب الطاقة، وعندما أذهب في دورية أشرب مشروب الطاقة، وقبل الهجوم أشرب مشروب الطاقة".
وقال جندي آخر وهو رقيب مشاة، إن مشروبات الطاقة تؤدي إلى وقوع وفيات.
وأضاف الجندي، أن أحد مرؤوسيه وُجد في وقت ما جالسا بلا حراك في المرحاض وفي يده علبة من مشروب الطاقة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه. وكان يستهلك مشروبات الطاقة بانتظام، بالرغم من أنه كان يعاني من مرض القلب.
وحذَّرت أخصائية تغذية روسية من مخاطر مشروبات الطاقة.
وقالت أنستازيا كوندوروفا، إن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة غير الكحولية، يؤثر على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.
وحذرت دراسة طبية بريطانية أوردتها شركة "مارفين دين" للأغذية الصحية، من أن مشروبات الطاقة والمشروبات السكرية الأخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بجلطات الدم، التي بدورها تسبب تصلب الشرايين وأمراضًا قلبية ودماغية.