بعيدا عن الرصاص.. "إدمان من نوع نادر" يقتل الجنود الأوكرانيين

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تسجيل عدد من الوفيات بين الجيش الأوكراني، بسبب إفراط العسكريين في استهلاك مشروبات الطاقة أثناء الحرب ضد روسيا.

وقلت الصحيفة، إن العسكريين الأوكرانيين بدؤوا في استهلاك مشروبات الطاقة بشكل مفرط.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن جندي أوكراني يلقب "بسيخ" قوله: "في الصباح عندما أستيقظ أشرب مشروب الطاقة، وعندما أذهب في دورية أشرب مشروب الطاقة، وقبل الهجوم أشرب مشروب الطاقة".