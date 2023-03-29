فاغنر: معركة باخموت ألحقت الضرر بقواتنا

أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريغوجين، اليوم الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

وتشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا، فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة".

ويقول مسؤولون روس، إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت، لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات الرئيسية للمدينة.