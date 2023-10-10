موسكو: مقتل روسي وفقدان 4 في هجوم حماس على إسرائيل

كما أعلنت أربعة روس في عداد المفقودين، وأوضحت أن "أسماءهم وردت في قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي"، إضافة إلى تسعة روس آخرين في إسرائيل لم تتمكن بعد من الاتصال بهم.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن السفارة: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لتحديد مكان الرعايا المفقودين".

وتوجد في إسرائيل جالية كبيرة من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.

وكانت موسكو، التي تقيم علاقات وثيقة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، أعلنت عن قلقها إزاء الخطر "الكبير" المتمثل في دخول "أطراف ثالثة" في الصراع مع حماس، وقالت إن قيام دولة فلسطينية هو الحل "الأكثر موثوقية" لإنهاء الحرب.