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حريق "غامض" في قاعدة صاروخية للحرس الثوري جنوبي إيران (فيديو)

حريق "غامض" في قاعدة صاروخية للحرس الثوري جنوبي إيران (فيديو)
حريق قرب قاعدة صاروخية للحرس الثوري المصدر: وسائل إعلام إيرانية
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
05 أغسطس 2025، 6:35 م

أفادت تقارير إعلامية محلية إيرانية باندلاع حريق كبير، مساء اليوم الثلاثاء، قرب إحدى القواعد الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة شيراز، جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، نقلاً عن شهود عيان: "شُوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بالقرب من منشأة عسكرية يُعتقد أنها تحتوي على معدات صاروخية تابعة لوحدة في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري".

وحتى الساعة لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي يوضح أسباب الحريق أو حجم الأضرار والخسائر، كما لم تُعرف بعد طبيعة الموقع المتضرر بدقة، وما إذا كان الحريق قد طال مستودعات للصواريخ أو منشآت حساسة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه إيران تصاعدًا في وتيرة الحوادث "الغامضة" داخل منشآت عسكرية وصناعية في مناطق مختلفة من البلاد، ما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة والدوافع المحتملة وراءها.

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