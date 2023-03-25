رئيس البرلمان الروسي يقترح حظر "الجنائية الدولية"

اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة.

وقال فولودين عبر تطبيق "تيليجرام": "من الضروري إجراء تعديلات للقوانين تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وأنه يتعين على روسيا فعل المثل، وأن أي مساعدة أو دعم لها داخل روسيا ينبغي أن يعاقب عليها القانون.