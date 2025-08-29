غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة صير الغربية في النبطية جنوبي لبنان
صحيفة تكشف عن هدية بوتين للصين خلال زيارته المقبلة

بوتن ونظيره الصيني شي جين بينغالمصدر: (أ ف ب)
29 أغسطس 2025، 11:15 ص

قالت صحيفة صينية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل "هدية" لبكين، خلال زيارته المزمعة نهاية الشهر الحالي للمشاركة في قمة شنغهاي.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية بين 31 أغسطس/ آب و1 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما أعلنته وسائل إعلام روسية وصينية.

وبحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن صحيفة "سوهو" الصينية، "يحمل الرئيس بوتين معه إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين هدية تتمثل في الموافقة على تزويد بكين بمحركات طائرات روسية".

وقالت الصحيفة، إن "مثل هذه الزيارة الطويلة إلى الصين تُعد نادرة في تاريخ الدبلوماسية الروسية، الأمر الذي لا يعبّر فقط عن مدى قرب العلاقات الروسية-الصينية، بل يجذب أيضًا اهتمامًا خاصًا بفضل (هدية الترحيب) التي قدمتها روسيا قبيل مغادرة بوتين".

وكان رئيس مؤسسة "روستيك" الصناعية الروسية سيرغي تشيميزوف، أعلن الأسبوع الماضي "استعداد روسيا لتزويد الصين بمحركات الطائرات الروسية PD-14 وPD-8 والمحرك الواعد PD-35، في حال تلقّت موسكو طلبًا رسميًا من بكين".

وبحسب الوكالة الروسية، "لم يأتِ هذا الإعلان من فراغ، إذ يتعلق مباشرة بمشروع الطائرة الصينية C919". 

وكانت صحيفة "نيويورك بوست"، قالت في مايو/ أيار الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت ردًا على قيود الصين على الصادرات، بيع بكين تكنولوجيات أمريكية بالغة الأهمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير الطائرة C919 الصينية.

