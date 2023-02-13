إيران تعلق على "اغتيال" ضابطين إسرائيليين بمنطقة غور الأردن قبل شهر

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، على مقتل ضابطين إسرائيليين في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرًا إلى أن على إسرائيل أن تنتبه إلى ما وصفها بـ"قائمة جرائمها ضد الدول المختلفة".

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله حول دور إيران في اغتيال ضابطين إسرائيليين: "يجب أن ينتبه النظام الصهيوني (الإسرائيلي) إلى قائمة جرائمه ضد الدول المختلفة ويتوقع أن يتم الرد عليه".

وأضاف: "إذا كان النظام الإسرائيلي يريد أن يطلع على قائمة أعدائه، فإن القائمة طويلة وواسعة، ولا أعرف في أي حادثة قتِل هذان الضابطان، لكن عليه أن يتوقع انتظار تصرفات الدول والجماعات الأخرى على أساس الجرائم المرتكبة".