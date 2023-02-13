إيران تعلق على "اغتيال" ضابطين إسرائيليين بمنطقة غور الأردن قبل شهر
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، على مقتل ضابطين إسرائيليين في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرًا إلى أن على إسرائيل أن تنتبه إلى ما وصفها بـ"قائمة جرائمها ضد الدول المختلفة".
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله حول دور إيران في اغتيال ضابطين إسرائيليين: "يجب أن ينتبه النظام الصهيوني (الإسرائيلي) إلى قائمة جرائمه ضد الدول المختلفة ويتوقع أن يتم الرد عليه".
وأضاف: "إذا كان النظام الإسرائيلي يريد أن يطلع على قائمة أعدائه، فإن القائمة طويلة وواسعة، ولا أعرف في أي حادثة قتِل هذان الضابطان، لكن عليه أن يتوقع انتظار تصرفات الدول والجماعات الأخرى على أساس الجرائم المرتكبة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الـ13 من كانون الثاني/ يناير الماضي، مقتل ضابطين من وحدة النخبة خلال دورية أمنية بالقرب من قاعدة عسكرية للجيش في غور الأردن بنيران صديقة بعدما تم تحديد هويتيهما عن طريق الخطأ.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن ضابطين من الكوماندوز كانا يقومان بدورية حول معسكرهما عندما "تم التعرف عليهما بشكل خاطئ وقُتلا عن طريق الخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي".
وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية العديد من الحوادث والهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية فضلاً عن اغتيال ضباط من الحرس الثوري داخل إيران وخارجها.
وفي الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن تعرض مركز صناعي تابع لها في محافظة أصفهان لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يُلحق أضرارًا جسيمة في المبنى.
واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، فيما أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، السبت الماضي، أنه تم تحديد واعتقال الجناة الرئيسيين في المحاولة الفاشلة لتخريب مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع بأصفهان، مضيفة أنه ثبت حتى الآن "تورط مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) في هذا العمل".