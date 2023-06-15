تعرض وكالات فيدرالية أمريكية لهجوم إلكتروني

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني في الوكالة، إريك جولدستين، قوله إن وكالة "CISA" تقدم "الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق".

ولفت إلى أن الوكالة "تعمل بشكل عاجل لفهم الآثار وضمان معالجة الموضوع في الوقت المناسب".