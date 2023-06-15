تعرض وكالات فيدرالية أمريكية لهجوم إلكتروني
تعرضت عدة وكالات فيدرالية أمريكية، اليوم الخميس، لهجوم إلكتروني عالمي "يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع"، وفقا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية " CISA".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني في الوكالة، إريك جولدستين، قوله إن وكالة "CISA" تقدم "الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق".
ولفت إلى أن الوكالة "تعمل بشكل عاجل لفهم الآثار وضمان معالجة الموضوع في الوقت المناسب".
وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن مجموعة برامج فدية ناطقة بالروسية ادعت المسؤولية عن شن حملة قرصنة على العديد من الضحايا الآخرين في الولايات المتحدة.
وقبل نحو أسبوعين، ضربت حملة قرصنة واسعة الجامعات الأمريكية الكبرى وحكومات الولايات الأمريكية.
وتزيد موجة القرصنة من الضغط على المسؤولين الفيدراليين، الذين تعهدوا بالتغلب على هجمات برامج الفدية، التي أعاقت المدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة.