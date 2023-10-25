أردوغان: حماس ليست منظمة إرهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، بل "حركة تحرير تخوض معركة لحماية أراضيها وشعبها"، وذلك في أقوى تعليق له حتى الآن على الحرب في غزة.

ودعا أردوغان أيضا، في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وقال إن على الدول الإسلامية أن تتعاون لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل جماعة تحرير، ومجاهدون يخوضون معركة لحماية أراضيهم وشعبهم".

وانتقد أردوغان، في كلمته، قوى الغرب التي عبرت عن تأييدها لرد إسرائيل على حماس، قائلا إن "الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل نوع من الاحتيال".

وقال الرئيس التركي إنه يشعر بالحزن بسبب "عجز" الأمم المتحدة عن الاتفاق على قرار حول القصف الإسرائيلي لغزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هناك.

ودعا أردوغان إلى إصلاح الأمم المتحدة، قائلًا إن مجلس الأمن بحاجة إلى الإصلاح ليكون أكثر شمولًا.