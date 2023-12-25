لتكريس الابتعاد عن روسيا.. أوكرانيا تحيي عيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى

أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد الأحد بينما احتفلوا بالمناسبة في 25 كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 كانون الثاني/يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد مساء الأحد "نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة".

وكان زيلينسكي قد صادق رسميا على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في مذكرة مرفقة لنص القانون الذي أقره النواب "أخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني/يناير".