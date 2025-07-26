من أوكرانيا إلى غزة.. دبلوماسية ترامب بين التعثر وفرص النجاح

لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تحقيق نجاحات في قضايا معقدة ورثتها عن الإدارة السابقة، بعد أن وعدت الأمريكيين بامتلاك القدرة على حلها في أوقات قياسية.

إدارة ترامب اتهمت الرئيس السابق جو بايدن بالافتقار إلى الحلول الذكية، وكذلك إلى الصرامة المطلوبة في التعامل مع جميع القضايا التي واجهت الولايات المتحدة طيلة السنوات الأربع الماضية.

والشعار الذي ظل الرئيس ترامب ومعاونوه يرددونه هو أنهم لو بقوا في البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، لما حدثت جميع هذه الأحداث والتحولات في مختلف أنحاء العالم، وبهذه الضخامة التي تشغل تفكير الإدارة والعالم في الوقت الحاضر.

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كان ذلك شعارًا انتخابيًا جيدًا حقق أهدافه، وأظهر الإدارة السابقة في أعين الأمريكيين كما لو أنها كانت عاجزة فعلًا عن التصرف أمام حجم التحديات المتلاحقة التي واجهتها خلال العامين الأخيرين من وجودها في البيت الأبيض.

غزة آخر المحطات.. وأوكرانيا أولها

كان واضحًا أن عملية التنسيق بين الإدارتين السابقة والحالية خلال المرحلة الانتقالية كانت كفيلة بتحقيق أفضل النتائج الممكنة للفريقين اللذين اختارا العمل معًا على ملف قطاع غزة. وكانت النتائج حينها مشجعة جدًّا على جبهة الإيقاف المؤقت للنار بين إسرائيل وحماس، والإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

لكن في أعقاب ذلك، عادت الأحداث مجددًا إلى المربع الأول، حيث استؤنف القتال بين الجانبين، وتعطلت مساعي الإفراج عن مزيد من الرهائن، وأُغلقت إمكانية إدخال المزيد من المساعدات إلى داخل القطاع.

وعلى عكس المتداول حاليًا، ارتفع سقف التوقعات عاليًا في الأسبوعين الأخيرين لدى فريق ترامب في البيت الأبيض بأنهم باتوا أقرب إلى اتفاق ينهي هذه الحرب في القطاع.

وكانت جميع المؤشرات التي تأتي من العاصمة القطرية الدوحة تؤكد السير في هذا الاتجاه، إلى أن حدثت مفاجأة في الساعات الماضية، وانفضّت الأطراف المتفاوضة والوسيطة من اجتماعات الدوحة، وأعلنت واشنطن ما يمكن وصفه بالتغيير في الاستراتيجية الخاصة بقطاع غزة، والتحول إلى الخطة البديلة في معالجة أزمة القطاع.

ما حدث في مفاوضات غزة خفّض من سقف التوقعات مرةً أخرى، كما حدث سابقًا في ملفات أخرى تحاول هذه الإدارة التوصل إلى إنجاز دبلوماسي فيها، كما هو الوضع مع الملف النووي الإيراني، وحرب أوكرانيا، وكذلك الأزمة السورية الداخلية الطارئة، والتسوية للوضع في جنوب لبنان.

جهود إدارة ترامب

المقرّبون من الإدارة يقولون لـ"إرم نيوز" إن الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأمني والدبلوماسي للرئيس ترامب في مجموع هذا الملف لم تحقق أهدافها بالصورة المطلوبة، لأسباب متداخلة، بعضها يعود إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل الإدارة ذاتها، إضافة إلى أن الرهان على القدرات التفاوضية الجديدة للرئيس ترامب لم يحقق أهدافه بالصورة المرجوة حتى الآن على الأقل.

هذه الاستراتيجية التي تعتمد عليها الإدارة في جميع الملفات المطروحة للتفاوض، ومنها أزمة الرسوم الجمركية المعقدة التفاصيل، والسعي لتحقيق نجاح فيها وفي وقت ضيق، جعل حتى أقرب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة يُبدون تحفظات جوهرية تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاقات مرضية.

المقرّبون يضيفون أن خوض المسارات جميعها في وقت واحد كان أحد الأسباب التي حدّت من قدرة الإدارة على رسم تفاهمات مرحلية، ومن بعدها نهائية، في إدارة مفاوضات هذه الأزمات.

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جهود للتوصل لاتفاق في أوكرانيا

وركّز المتحدثون إلى "إرم نيوز"، على أن الإدارة خصّصت الجزء الأكبر من جهودها ومساعيها في الشهور الستة الماضية لأجل التوصل إلى اتفاق في حرب أوكرانيا، تقديرًا منها أن هذه الحرب غير جدية ولا تقدم أية إضافة إلى الأمن والسلم العالميين، زيادةً على كونها أحد مصادر الخطر الأكبر في العالم، كالخوف من أن تكون سببًا لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

هذه الحرب استهلكت جزءًا كبيرًا من مساعي الإدارة ومن وقت الرئيس شخصيًا، ووزارة الخارجية، وكذلك مجلس الأمن القومي، دون أن تكون النتائج التي تم التوصل إليها في مستوى تلك الجهود، ولا في مستوى التطلعات التي سعت إليها الإدارة.

كان هناك تقدير داخل فريق الرئيس ترامب أن النجاح في ملف أوكرانيا سوف يجعل من التقدم في الملفات الأخرى ممكنًا وأكثر سهولة، إلا أن مسار الأحداث في هذا الملف لم يكن كما توقع المنخرطون من فريق الرئيس في العمل عليه، وانتهى الأمر بالإدارة برمتها إلى إعلان مراجعة استراتيجيتها بالكامل في ملف الحرب في أوكرانيا.

حقائق الشرق الأوسط

يقول المقرّبون إن الذهاب إلى خيار العمل العسكري في إيران، من وجهة نظر فريق الرئيس، كان يشكل نقطة التحول التي يسعون إلى إحرازها في المنطقة. فهم، من جانب، سوف يضعون مصدر الخطر الأكبر في الزاوية المغلقة، ويضعفون قدرة طهران التفاوضية بالكامل في المستقبل، وكذلك يعززون التحالف الأمني والتاريخي مع إسرائيل، ويرسلون رسالة طمأنة إلى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة، بأن التزامها للحد من الخطر الإيراني مبدئي ولا يقبل التفاوض بشأنه.

هذه الأهداف الاستراتيجية تحققت جزئيًا على الأرض، ومع احتدام النقاش في واشنطن حول النجاح أو عدم النجاح في العملية العسكرية، بدا الأمر أكثر تعقيدًا في المرحلة التي تلت أيام الحرب الاثني عشر، حيث ظهر إلى السطح تطور جديد يرتبط بإعادة طهران مجددًا إلى طاولة المفاوضات، والسعي لإنهاء الملف النووي، وكذلك إعادة بناء ميزان القوى العسكري في المنطقة عن طريق مد إسرائيل بالأسلحة المتقدمة نوعيًا في مواجهة الخطر الإيراني.

طموح بوتين

من الصعوبة، كما يقول هؤلاء في الفترة الماضية، إقناع المدافعين داخل الإدارة عن جدية وقوة الخيار الدبلوماسي في العلاقة مع موسكو، إلا أنهم الآن باتوا أكثر اقتناعًا بأن الحقائق على الأرض اختلفت تمامًا، وأن هناك طموحًا روسيًّا يتجاوز بكثير الحرب في أوكرانيا.

هناك قناعة داخل هذا الفريق في الوقت الحاضر تشير إلى أن الملف الإيراني سيكون في مكان أفضل بكثير إذا تم تحييد التعاون الروسي-الإيراني ضد الرؤية الأميركية للشرق الأوسط.

ما يقوله المقربون هو إعادة التأكيد على أن المسار التفاوضي الناعم الذي اختارته روسيا في العلاقة مع الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وفي الاجتماعات المتعددة بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، لم يكن سوى غطاء لإخفاء طموحات دفينة، ولكسب المزيد من الوقت على الأرض، والسعي لخلق وقائع جديدة تجعل من جميع جهود الإدارة الأميركية لا تصل إلى أهدافها.

إعادة النظر في الأدوات

لم تكن الأوقات التي واجه فيها الرئيس ترامب ضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهلة في الاجتماعين اللذين شهدهما المكتب البيضاوي خلال الزيارة الأخيرة لواشنطن، حيث في كل مرة كان يظهر حجم الاختلاف في الرؤية بين ترامب وضيفه.

الإدارة انتهت إلى إعادة تقييم مواقفها في المنطقة، وهي – بحسب مقربي الرئيس – الآن ليست على استعداد لدعم أي نزاع جديد في المنطقة، إذ إن الأخيرة تحتوي على ما يكفي من الأزمات التي تستوجب التعامل معها بشكل فردي أو جماعي، وأن جهودها لإعادة صياغة الاستقرار في المنطقة لا يجب أن تتأثر بقرارات طارئة من قبل نتنياهو، كما كان عليه الوضع في التدخل العسكري الإسرائيلي في أحداث السويداء جنوب سوريا.

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يقول المقربون إن الإدارة تسعى بقوة لأجل تحقيق إنجاز في غزة في أقرب فرصة ممكنة، والتعجيل بتحقيق تقدم في الملف الإنساني في القطاع، وكذلك السعي من خلال الشركاء الأوروبيين إلى إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات مجددًا.

أما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فيؤكد هؤلاء لـ"إرم نيوز" أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة الرئيس ترامب بعد انقضاء مهلة الخمسين يومًا التي أعلن عنها مطلع الشهر الحالي.