أكسيوس: واشنطن تعتزم الإفراج عن شحنة قنابل معلقة لإسرائيل
كشف موقع "أكسيوس" الخميس عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي بأن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل كانت جزءا من شحنة أسلحة إلى تل أبيب تم تعليقها في أبريل نيسان على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل، موضحا أن الأمر طرح هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن، بحسب "رويترز".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل.
وأشار مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إلى أن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبًا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحكومته: "منذ نحو 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحد ذاته لم يتغير".
وأضاف أنه "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".
وبحسب نتنياهو، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطًا على نظرائهم الأمريكيين "على أعلى مستويات.. وعلى جميع المستويات"؛ من أجل تسريع تسليم الأسلحة.