أكسيوس: واشنطن تعتزم الإفراج عن شحنة قنابل معلقة لإسرائيل

كشف موقع "أكسيوس" الخميس عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي بأن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل كانت جزءا من شحنة أسلحة إلى تل أبيب تم تعليقها في أبريل نيسان على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل، موضحا أن الأمر طرح هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن، بحسب "رويترز".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل.

وأشار مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إلى أن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.