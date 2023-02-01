تقرير: توتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب المساعدات المقدمة للفلسطينيين

كشفت وسائل اعلام عبرية، عن توتر شديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الطلب الذي تقدمت به الأخيرة من أجل قطع المساعدات الأوروبية عن الفلسطينيين.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن: "اجتماعًا عقده وزير الخارجية إيلي كوهين، الأسبوع الماضي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل ديميتر تازانتشيف"، واصفة الاجتماع بأنه "حاد وصعب".

وطالب كوهين بحسب المصادر التي نقلتها القناة "13" العبرية، أثناء الاجتماع من سفير الاتحاد الأوروبي، "وقف تمويل المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والتي تحاول تأجيج النيران مع إسرائيل".