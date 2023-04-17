إدارة بايدن تستعد لبيع معدات لمقاتلات إف-16 لتركيا

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد للمضي قدما في بيع حزمة تحديث صغيرة لأسطول تركيا الحالي من مقاتلات إف-16، بعد أن أعطى رؤساء لجان في الكونغرس موافقة غير رسمية على البيع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها، إن وزارة الخارجية الأمريكية قد ترسل الإخطار ببيع الحزمة لتركيا رسميا اليوم الإثنين والتي تشمل رادارات وإلكترونيات طائرات.

وكان الكونغرس ربط صفقة تزويد تركيا بمقاتلات إف-16 طلبتها أنقرة في 2021، مقابل موافقة الأخيرة على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ووافقت تركيا على طلب انضمام فنلندا بيد أنها ربطت انضمام السويد بضمانات أمنية متعلقة بمخاوفها من استضافة استوكهولوم أعضاءً في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمةً إرهابية.

وفي 6 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت تركيا أن وزير دفاعها أبلغ نظيره الأمريكي أن عضوية فنلندا الجديدة في حلف شمال الأطلسي أظهرت دعم أنقرة لتوسع الحلف، وأنها تأمل في أن تفي السويد في أقرب وقت ممكن بالالتزامات المفروضة عليها بموجب طلبها الانضمام للحلف.

وقالت وزارة الدفاع التركية في إفادة عن المكالمة بين خلوصي أكار ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الوزيرين ناقشا أيضا أهمية التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن مساعي تركيا لشراء وتحديث طائرات مقاتلة من طراز إف-16.