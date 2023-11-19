معاهدة راروتونغا.. هل تحمي جنوب المحيط الهادئ من صراعات القوى العظمى

بعد مرور 40 عامًا على دخول معاهدة "راروتونغا" حيز التنفيذ، وهي معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية جنوب المحيط الهادئ، أصبحت المنطقة على حافة الهاوية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإنه قبل 3 شهور من انضمام رئيس الوزراء الأسترالي بوب هوك إلى زعماء منطقة المحيط الهادئ في جزر كوك النيوزلندية، للتوقيع على معاهدة تاريخية جديدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ، حملت صحيفة محلية في جزر كوك عنوانًا لافتًا للنظر، صبيحة 11 مايو 1985، مفاده "المحيط الهادئ.. منطقة سلام وقنابل لفرنسا!"

في الأثناء، كان وزير الدفاع الفرنسي حضر إلى نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة للإعلان أن بلاده ليس لها أعداء في المحيط الهادئ، لكن كلماته قُوبلت بالشكوك. فقبل ساعات قليلة فقط، كانت فرنسا أجرت تجربتها النووية التاسعة والستين في بولينيزيا الفرنسية جنوب المحيط الهادئ.

وتغلغلت هذه المخاوف المتزايدة في المنطقة في الأشهر التي سبقت الاجتماع الحاسم الذي عُقد بجزر كوك، في آب/أغسطس 1985، حيث أقرَّ الزعماء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهوك الذي كان رئيس وزراء أستراليا في ذلك الوقت أشاد بنجاح المحادثات واعتبرها بمثابة رسالة صريحة وواضحة للعالم، فيما لم تترك المعاهدة للقوى العالمية الكبرى أي شك حول رغبة المنطقة في الحفاظ على جنوب المحيط الهادئ منطقة هادئة ومسالمة كما يوحي اسمها تمامًا.

وبعد مرور 40 عامًا تقريبًا على دخول معاهدة "راروتونغا" حيز التنفيذ، تبدو المنطقة على حافة توترات جيوسياسية جديدة تنذر بالتصعيد، بينما يشير النقاد إلى استغلال لبعض الفجوات في بنود المعاهدة في الوقت الحالي، وفقًا لتقرير مطول نشرته الصحيفة.

وكانت المعاهدة مهمة جدًا آنذاك للكثيرين، لاسيما للناشطين الشعبيين، لكن تراجعت أهميتها، الآن، رغم الاحتفال بذكراها. في الواقع، كان هناك نشطاء ودول تقدمية مثل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان اعتبرت، في ثمانينيات القرن الماضي، المعاهدة بأنها غير شاملة بما فيه الكفاية، وهذا ما أدى إلى استغلال بعض الثغرات فيها، حسبما يرى تالي مانغيوني العضو في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN).

هل هي ساحة لتنافس القوى العظمى

ووفق الصحيفة، فإنه عندما انعقد الاجتماع السنوي لمنتدى جزر المحيط الهادئ (PIF)، الأسبوع الماضي، كانت المعاهدة على السنة الجميع من جديد. مستضيف القمة رئيس وزراء جزر كوك مارك براون، قال إن المنطقة يتعيّن عليها إعادة النظر في المعاهدة، للتأكد من أنها تعكس مخاوف دول المحيط الهادئ، اليوم، وليس فقط ما حدث العام 1985.