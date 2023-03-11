مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح جنوب شرقي إيران

أفات وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل ضابطيْ شرطة، إثر هجوم مسلح، في محافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مصادر في قوى الأمن الداخلي، قولها، إن "الضابطين، وهما المقدم محسن بودينه، والملازم الثاني إحسان شهركي، كانا يقومان بمهمة أمنية في ضواحي مدينة غولشن في المحافظة، قبل أن يهاجمهما مسلحون ويردوهما قتيلين".