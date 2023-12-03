وزير الدفاع الأمريكي: المدنيون "مركز الثقل" في حرب غزة

أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، بأقوى تصريحاته حتى الآن حول ضرورة أن تحمي إسرائيل المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم مركز الثقل في حرب إسرائيل مع حركة حماس ومحذرا من مخاطر تطرفهم.

وذكر أوستن "في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيين. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستجعل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي"، معولا على خبرته بصفته جنرالا بأربعة نجوم خاض المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف "لذا، دأبت على أن أوضح لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".