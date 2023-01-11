سوريا.. اعتقال ضباط بتهمة إفشاء معلومات أدت إلى اغتيال قائد في الحرس الثوري

كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الثلاثاء، اعتقال الجيش السوري عددا من مرتباته بتهمة إفشائهم وتسريبهم معلومات أدت إلى مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في سوريا بهجوم إسرائيلي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، تقريرا عن موقع "صوت العاصمة" السوري، مفاده أن "ستة من الضباط السوريين جرى اعتقالهم بتهمة إفشاء معلومات لجهات أجنبية معادية أدت إلى مقتل العقيد داوود جعفري المستشار في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري خلال مهمة استخباراتية في منطقة القنيطرة قرب الحدود السورية مع إسرائيل".

وحسب التقرير، فإن الضباط السوريين المعتقلين بتهمة إفشاء المعلومات يحملون رتبا عسكرية متفاوتة، مشيراً إلى أن "عمليات الاعتقالات تمت بعد الاستماع إلى مكالمات ورسائل هؤلاء الضباط".

وحسب أجهزة المخابرات السورية، فإن هؤلاء الضباط كانوا يعملون في شكل شبكة استخباراتية لصالح دولة أجنبية.

وأضاف التقرير: "الضباط المعتقلون متهمون بالكشف عن معلومات حول تحركات العقيد في الحرس الثوري الإيراني داوود جعفري".