بوتين: فوزي بالانتخابات سيسمح بتماسك المجتمع الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تحقيقه انتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية إن فوزه سيسمح بتماسك المجتمع الروسي.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالات الإعلام الروسية أن فوزه في الانتخابات يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي.

وأشار إلى أن "على روسيا أن تكون أكثر قوة وفعالية"، مؤكدا أنه "واثق في إنجاز كل الخطط وتحقيق جميع الأهداف".

وتابع: "علينا أن ننجز مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وينبغي للجيش أن يكون أقوى"، مبينا أن قوات الجيش تتقدم هناك كل يوم.