برلين تدين حكماً بالإعدام في طهران على الإيراني الألماني جمشید شارمهد

وأضافت على هامش زيارة لمنطقة متضررة من الزلزال في تركيا، أن "الأنباء الواردة من إيران صادمة. إن النطق بعقوبة الإعدام في إجراء لا يتوافق مع سيادة القانون مخالف للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولهذا ندينه".

وحكم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في آب/أغسطس 2020، بالإعدام بزعم "تورطه في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008"، على ما أعلن، الثلاثاء، موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

ومثل جمشید شارمهد (67 عامًا) أمام محكمة في طهران في شباط/فبراير 2022، حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: "كان ظهور شارمهد علنًا أشبه بإدانته مسبقًا".