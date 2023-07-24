طائرات مسيرة تستهدف مستودع ذخيرة في القرم والسلطات تجلي السكان‎

تعرضت مدينة "دجانكويسكي" في شبه جزيرة القرم، لهجوم بطائرات مسيرة، حيث أصيب مستودع للذخيرة تابع للجيش الروسي.

وأجرت السلطات عمليات إجلاء لسكان المنطقة، وفق ما أعلنه رئيس جمهورية "القرم"، سيرغي أكسينوف، اليوم الاثنين.

وقال أكسينوف، عبر حسابه على منصة "تليغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة دون طيار للعدو ودمرتها بالوسائل الإلكترونية في سماء شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "كانت هناك إصابة لمستودع للذخيرة في منطقة دجانكويسكي، كما ألحق حطام الطائرات دون طيار أضرارًا بمنزل في منطقة كيروفسكي".

وفي منشور آخر له على "تليغرام" قال أكسينوف: "لأسباب تتعلق بالسلامة، تم تعليق حركة السكك الحديدية في منطقة دجانكويسكي والطريق السريع الواصل بين المنطقة وسيمفيروبول".

وتابع: "اتخذ قرار بإجلاء سكان القرى المجاورة في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من مكان الطوارئ في (دجانكويسكي) إلى مراكز الإقامة المؤقتة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنها تمكنت من إحباط هجوم أوكراني بواسطة 17 مسيرة كانت تستهدف شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنها دمرت 14 طائرة من تلك المسيرات، تحطمت 11 مسيرة منها في البحر الأسود، وسقطت 3 أخرى في شبه الجزيرة، بحسب بيان الوزارة.