روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات بتسخين أزمة "قرة باغ"

تتبادل كل من موسكو وواشنطن الاتهام بزعزعة الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، في ظل فرار الآلاف من عرق الأرمن من منازلهم في "ناغورنو قرة باغ" بسبب الخوف من التطهير العرقي.

ورغم اعتماد أرمينيا على شراكة أمنية مع روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، توترت علاقاتهما بشدة بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في عام 2022.

وكتب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف على تطبيق التراسل تيليغرام "نحث واشنطن على الامتناع عن الكلمات والأفعال شديدة الخطورة التي تؤدي إلى زيادة مصطنعة في العداء ضد روسيا في أرمينيا".

وجاء تعليق أنتونوف الثلاثاء، بعد تصريحات في اليوم السابق لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب اتهام أرمينيا لموسكو بعدم التدخل عند استيلاء القوات الأذربيجانية الأسبوع الماضي على ناغورنو قرة باغ.

وقال المتحدث ماثيو ميلر للصحفيين "أعتقد أن روسيا أظهرت أنها ليست شريكًا أمنيًّا يمكن الاعتماد عليه".

وهرب الآلاف من عرق الأرمن من منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية بحلول الاثنين بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان الأسبوع الماضي.