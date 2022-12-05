ألمانيا.. إصابة طالبتين في هجوم بسكين غرب ميونيخ

أصيبت طالبتان عندما تعرضتا لهجوم في طريقهما إلى المدرسة في جنوب غرب ألمانيا، حسبما قال متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي وقع في بلدة "إليركيرشبرج" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 شخص والواقعة غربي ميونيخ.